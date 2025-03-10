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Кевин Дюрант отреагировал на критику скандального Скипа Бэйлесса

Кевин Дюрант отреагировал на критику скандального Скипа Бэйлесса
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, отреагировал на критику популярного эксперта и обозревателя Скипа Бэйлесса, заявившего, что Дюрант находится на последнем издыхании как игрок.

«К чёрту это всё. Мы уже оба сдулись, это был прекрасный забег», — написал Дюрант в социальной сети Х (ранее Twitter).

На данный момент в сезоне-2024/2025 «Финикс» занимает 11-место в Западной конференции, одержав 30 побед при 34 поражениях в 64 матчах. Дюрант принял участие в 51 встрече, в среднем набирая за игру 26,8 очка, 6,2 подбора, 4,3 передачи, 1,3 блок-шота и 0,9 перехвата за матч.

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