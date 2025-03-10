В «Денвере» подарили Николе Йокичу мяч, которым он установил абсолютный рекорд в истории

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун подарил звезде своего коллектива 30-летнему сербскому форварду Николе Йокичу мяч, которым форвард установил новый рекорд североамериканской лиги по результативности в игре с «Финикс Санз» (149:141 ОТ).

Напомним, Никола стал первым игроком за всю историю НБА, который по ходу встречи оформил трипл-дабл с 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами. На счету Йокича 31 очко, 21 подбор, 22 передачи, а также один перехват при двух потерях.

Также после встречи с «Финиксом» Йокич сравнялся с легендарным Оскаром Робертсоном по количеству проведённых игр с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ передачами.