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Американский врач оценил травму Джоэла Эмбиида

Американский врач оценил травму Джоэла Эмбиида
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Популярный спортивный врач Дерек Очиаи прокомментировал сроки восстановления и возможный диагноз 30-летнего камерунского центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Тот факт, что он выбыл на весь сезон, а у них нет чёткого плана, означает, что это серьёзная травма, которая может поддаваться консервативному лечению, а может и не поддаваться. К сожалению, они не публикуют результаты МРТ в социальных сетях (смеётся).

Но разрывы менисков часто сопровождаются повреждениями суставного хряща. И если он был также повреждён, то это усложнит реабилитацию», — приводит слова Очиаи издание Sporting News.

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