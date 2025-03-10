Американский врач оценил травму Джоэла Эмбиида

Популярный спортивный врач Дерек Очиаи прокомментировал сроки восстановления и возможный диагноз 30-летнего камерунского центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Тот факт, что он выбыл на весь сезон, а у них нет чёткого плана, означает, что это серьёзная травма, которая может поддаваться консервативному лечению, а может и не поддаваться. К сожалению, они не публикуют результаты МРТ в социальных сетях (смеётся).

Но разрывы менисков часто сопровождаются повреждениями суставного хряща. И если он был также повреждён, то это усложнит реабилитацию», — приводит слова Очиаи издание Sporting News.