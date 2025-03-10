Игрок «Оклахомы» стал первым центровым клуба за 40 лет, сделавшим трипл-дабл

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» на позиции центрфорварда, Джейлен Уильямс стал первым за 40 лет игроком команды, оформившим трипл-дабл в роли пятого номера.

Достижение покорилось Уильямсу в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который коллектив из Оклахомы выиграл со счётом 107:89. На счету Джейлена 10 очков, 11 подборов, 11 передач, а также два блок-шота и три перехвата при трёх потерях. Это первый трипл-дабл в его карьере.

Уильямс был выбран клубом «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде драфта НБА 2022 года под 34-м номером, став первым игроком вьетнамского происхождения в лиге.