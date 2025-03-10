Игрок «Оклахомы» стал первым центровым клуба за 40 лет, сделавшим трипл-дабл
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22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» на позиции центрфорварда, Джейлен Уильямс стал первым за 40 лет игроком команды, оформившим трипл-дабл в роли пятого номера.
Достижение покорилось Уильямсу в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который коллектив из Оклахомы выиграл со счётом 107:89. На счету Джейлена 10 очков, 11 подборов, 11 передач, а также два блок-шота и три перехвата при трёх потерях. Это первый трипл-дабл в его карьере.
НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
107 : 89
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 30, Карузо - 17, Джо - 16, Дженг - 16, Уильямс - 10, Уильямс - 10, Джонс - 6, Карлсон - 2, Холмгрен, Уильямс, Флаглер, Уоллес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Шарп - 19, Саймонс - 14, Клингэн - 8, Рит - 8, Камара - 7, Уокер - 5, Грант - 4, Мюррэй - 2, Тибулл, Макгауэнс, Авдия, Минайя, Рупер, Сиссоко
Уильямс был выбран клубом «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде драфта НБА 2022 года под 34-м номером, став первым игроком вьетнамского происхождения в лиге.
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