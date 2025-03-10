Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Оклахомы» стал первым центровым клуба за 40 лет, сделавшим трипл-дабл

Игрок «Оклахомы» стал первым центровым клуба за 40 лет, сделавшим трипл-дабл
Комментарии

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» на позиции центрфорварда, Джейлен Уильямс стал первым за 40 лет игроком команды, оформившим трипл-дабл в роли пятого номера.

Достижение покорилось Уильямсу в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который коллектив из Оклахомы выиграл со счётом 107:89. На счету Джейлена 10 очков, 11 подборов, 11 передач, а также два блок-шота и три перехвата при трёх потерях. Это первый трипл-дабл в его карьере.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
107 : 89
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 30, Карузо - 17, Джо - 16, Дженг - 16, Уильямс - 10, Уильямс - 10, Джонс - 6, Карлсон - 2, Холмгрен, Уильямс, Флаглер, Уоллес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 22, Шарп - 19, Саймонс - 14, Клингэн - 8, Рит - 8, Камара - 7, Уокер - 5, Грант - 4, Мюррэй - 2, Тибулл, Макгауэнс, Авдия, Минайя, Рупер, Сиссоко

Уильямс был выбран клубом «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде драфта НБА 2022 года под 34-м номером, став первым игроком вьетнамского происхождения в лиге.

Материалы по теме
Видео
В «Денвере» подарили Николе Йокичу мяч, которым он установил абсолютный рекорд в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android