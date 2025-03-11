Член Зала славы НБА — о Тайризе Халибёртоне: веди себя как мужчина

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй раскритиковал 24-летнего игрока «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона. Конфликт Хардуэя начался с игры «Пэйсерс» с «Детройт Пистонс», когда Тайриз использовал трэш-ток в адрес сына Тима 30 января 2025-го.

«Он слишком много болтает… если и есть парень, с которым я хотел бы сыграть, то я хочу сыграть на площадке против него в своей пиковой форме… просто заткнись и веди себя как мужчина, потому что на самом деле ты не являешься им», — приводит слова Хардуэя издание Clutch Points.