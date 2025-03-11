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Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Бруклином»

Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Бруклином»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 111:108.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Клауни - 19, Джонсон - 18, Джонсон - 18, Мартин - 14, Клэкстон - 12, Расселл - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Уилсон - 4, Бикман - 3, Etienne, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 24, Кнехт - 19, Дончич - 19, Ривз - 17, Гудвин - 17, Вандербилт - 7, Джемисон - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 22 очка, 12 подборов и 12 передач. У «Бруклин Нетс» самым результативным игроком стал форвард Ноа Клауни, который оформил 19 очков и пять передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», а «Нетс» встретятся с «Кливлендом».

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