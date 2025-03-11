Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Бруклином»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева обыграли соперника со счётом 111:108.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, записавший на свой счёт трипл-дабл: 22 очка, 12 подборов и 12 передач. У «Бруклин Нетс» самым результативным игроком стал форвард Ноа Клауни, который оформил 19 очков и пять передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Милуоки», а «Нетс» встретятся с «Кливлендом».

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