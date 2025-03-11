«Бостон» обыграл «Юту» и одержал пятую победу подряд в НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 114:108.

Самым результативным в составе победителей стал Сэм Хозер, который записал в свой актив 33 очка. Лучшую результативность в «Юте» показал Джон Коллинс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

«Бостон» продлил победную серию до пяти матчей. «Юта», в свою очередь, потерпела шестое поражение кряду.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Юта» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».