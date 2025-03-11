«Бостон» обыграл «Юту» и одержал пятую победу подряд в НБА
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 114:108.
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 108
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Хозер - 33, Браун - 26, Уайт - 18, Холидэй - 10, Притчард - 8, Кета - 8, Крэйг - 6, Корнет - 4, Тиллман, Уолш, Шейерман
Юта Джаз: Коллинс - 28, Сенсабо - 22, Секстон - 16, Кесслер - 11, Кольер - 8, Михайлюк - 8, Филиповски - 6, Уильямс - 5, Джузэнг - 4, Спрингер, Мартин
Самым результативным в составе победителей стал Сэм Хозер, который записал в свой актив 33 очка. Лучшую результативность в «Юте» показал Джон Коллинс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.
«Бостон» продлил победную серию до пяти матчей. «Юта», в свою очередь, потерпела шестое поражение кряду.
В следующем матче «Бостон» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Юта» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».
Комментарии
- 11 марта 2025
-
05:55
-
05:01
-
04:53
-
00:21
- 10 марта 2025
-
23:16
-
22:25
-
21:42
-
20:54
-
20:20
-
19:58
-
19:22
-
19:06
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
16:55
-
16:39
-
15:54
-
15:18
-
14:50
-
13:53
-
13:04
-
12:48
-
11:57
-
11:17
-
10:40
-
10:15
-
09:45
-
09:18
-
08:30
-
07:27
-
00:57
-
00:49
- 9 марта 2025
-
23:15