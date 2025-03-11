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«Бостон» обыграл «Юту» и одержал пятую победу подряд в НБА

«Бостон» обыграл «Юту» и одержал пятую победу подряд в НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 114:108.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 108
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Хозер - 33, Браун - 26, Уайт - 18, Холидэй - 10, Притчард - 8, Кета - 8, Крэйг - 6, Корнет - 4, Тиллман, Уолш, Шейерман
Юта Джаз: Коллинс - 28, Сенсабо - 22, Секстон - 16, Кесслер - 11, Кольер - 8, Михайлюк - 8, Филиповски - 6, Уильямс - 5, Джузэнг - 4, Спрингер, Мартин

Самым результативным в составе победителей стал Сэм Хозер, который записал в свой актив 33 очка. Лучшую результативность в «Юте» показал Джон Коллинс, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

«Бостон» продлил победную серию до пяти матчей. «Юта», в свою очередь, потерпела шестое поражение кряду.
В следующем матче «Бостон» встретится с «Оклахома-Сити Тандер», а «Юта» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».

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