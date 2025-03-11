Дабл-Дабл Йокича помог «Денверу» обыграть лидера Запада «Оклахому» в матче НБА

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В ночь с 10 на 11 марта мск на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 140:127.

Самыми результативными игроками в составе хозяев стали сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов, и канадский защитник Джамал Маррей, на счету которого 34 очка, четыре подбора и шесть передач.

В составе «Оклахомы» самым результативным стал канадский защитник Лугенц Дорт, набравший 26 очков и сделавший семь подборов.

Следующий матч «Оклахома» проведёт на выезде с «Бостон Селтикс» 13 марта. «Денвер» начнёт домашнюю серию и встретится с «Миннесотой Тимбервулвз» также 13 марта.