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Дабл-Дабл Йокича помог «Денверу» обыграть лидера Запада «Оклахому» в матче НБА

Дабл-Дабл Йокича помог «Денверу» обыграть лидера Запада «Оклахому» в матче НБА
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В ночь с 10 на 11 марта мск на арене «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 140:127.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 140
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 26, Гилджес-Александер - 25, Хартенштайн - 20, Карузо - 13, Уильямс - 12, Уоллес - 12, Холмгрен - 8, Уиггинс - 8, Джо - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 34, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 16, Браун - 14, Пикетт - 8, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар

Самыми результативными игроками в составе хозяев стали сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов, и канадский защитник Джамал Маррей, на счету которого 34 очка, четыре подбора и шесть передач.

В составе «Оклахомы» самым результативным стал канадский защитник Лугенц Дорт, набравший 26 очков и сделавший семь подборов.

Следующий матч «Оклахома» проведёт на выезде с «Бостон Селтикс» 13 марта. «Денвер» начнёт домашнюю серию и встретится с «Миннесотой Тимбервулвз» также 13 марта.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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