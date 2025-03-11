28 очков Динвидди помогли «Далласу» одолеть «Сан-Антонио» в НБА
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В Остине (США) на стадионе «Муди-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Гости обыграли соперника со счётом 133:129.
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 133
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 29, Джонсон - 28, Васселл - 24, Фокс - 14, Касл - 14, Пол - 6, Шампани - 5, Уэсли - 3, Бийомбо - 3, Мамукелашвили - 3, Маклафлин, Брэнэм
Даллас Маверикс: Динвидди - 28, Томпсон - 26, Маршалл - 23, Эдвардс - 22, Кристи - 12, Экзам - 10, Пауэлл - 9, Мартин - 3
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Спенсер Динвидди, на счету которого в сегодняшней встрече 28 очков, семь подборов и шесть передач.
У хозяев наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Харрисон Барнс, записавший в свой актив 29 очков, а также восемь подборов.
В следующем матче «Сан-Антонио» снова сыграет с «Далласом». Игра состоится 13 марта.
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