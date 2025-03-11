28 очков Динвидди помогли «Далласу» одолеть «Сан-Антонио» в НБА

В Остине (США) на стадионе «Муди-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Гости обыграли соперника со счётом 133:129.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Спенсер Динвидди, на счету которого в сегодняшней встрече 28 очков, семь подборов и шесть передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Харрисон Барнс, записавший в свой актив 29 очков, а также восемь подборов.

В следующем матче «Сан-Антонио» снова сыграет с «Далласом». Игра состоится 13 марта.