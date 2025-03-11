Единая лига: расписание матчей 11 марта

Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 11 марта:

17:30 мск – «Парма» – «Астана»;

18:00 мск – «Уралмаш – «Пари Нижний Новгород»;

20:00 мск – МБА-МАИ – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

Главные новости дня: