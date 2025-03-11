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Единая лига: расписание матчей 11 марта

Единая лига: расписание матчей 11 марта
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Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 11 марта:

17:30 мск – «Парма» – «Астана»;
18:00 мск – «Уралмаш – «Пари Нижний Новгород»;
20:00 мск – МБА-МАИ – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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