Единая лига: расписание матчей 11 марта
Поделиться
Сегодня, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано три матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание Единой лиги на 11 марта:
17:30 мск – «Парма» – «Астана»;
18:00 мск – «Уралмаш – «Пари Нижний Новгород»;
20:00 мск – МБА-МАИ – «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2025
-
10:39
-
10:23
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
07:27
-
06:14
-
05:55
-
05:01
-
04:53
-
00:21
- 10 марта 2025
-
23:16
-
22:25
-
21:42
-
20:54
-
20:20
-
19:58
-
19:22
-
19:06
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
16:55
-
16:39
-
15:54
-
15:18
-
14:50
-
13:53
-
13:04
-
12:48
-
11:57
-
11:17
-
10:40
-
10:15