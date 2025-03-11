Еврокубок: расписание матчей 1/4 финала 11 марта

Сегодня, 11 марта, запланированы два матча серии 1/4 финала баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок, 1/4 финала, расписание на 11 марта:

20:00 мск – «Бахчешехир» – «Цедевита-Олимпия»;

22:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Гран Канария».

Четвертьфинальные игры будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

Завтра, 12 марта, в календаре Еврокубка запланированы ещё две встречи.

Ранее сообщалось о забавном эпизоде, который произошёл в чемпионате Литвы. На матче одной из местных команд организовали джакузи с пивом и шашлыком для привлечения внимания к спонсору.

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