Еврокубок: расписание матчей 1/4 финала 11 марта

Сегодня, 11 марта, запланированы два матча серии 1/4 финала баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Еврокубок, 1/4 финала, расписание на 11 марта:
20:00 мск – «Бахчешехир» – «Цедевита-Олимпия»;
22:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Гран Канария».
Четвертьфинальные игры будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).
Завтра, 12 марта, в календаре Еврокубка запланированы ещё две встречи.
Ранее сообщалось о забавном эпизоде, который произошёл в чемпионате Литвы. На матче одной из местных команд организовали джакузи с пивом и шашлыком для привлечения внимания к спонсору.