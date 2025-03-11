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Член Зала славы отреагировал на конфликт Леброна с экспертом из-за Бронни

Член Зала славы отреагировал на конфликт Леброна с экспертом из-за Бронни
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй поделился мнением о недавнем выяснении отношений между лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и известным аналитиком Стивеном Эй Смитом. Напомним, Леброну не понравилось, как эксперт отзывался о его сыне Бронни, после чего он высказал это ему в лицо.

«Если бы Стивен Эй Смит не сказал, что разговор между ним и Леброном был о Бронни, мы бы никогда не узнали, о чём был этот разговор. Стивен мог бы сохранить это в тайне. Леброн высказал ему своё мнение, и на этом всё. Но Стивен продолжил, рассказав, о чём они говорили. Но нельзя стыдить человека, который защищает сына», — сказал Хардуэй в эфире Run It Back.

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