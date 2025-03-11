В ночь с 10 на 11 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 11 марта:
«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» – 102:105;
«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» – 119:104;
«Бостон Селтикс» – «Юта Джаз» – 114:108;
«Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:108;
«Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» – 132:123;
«Мемфис Гриззлиз» – «Финикс Санз» – 120:118;
«Хьюстон Рокетс» – «Орландо Мэджик» – 97:84;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» – 127:140;
«Чикаго Буллз» – «Индиана Пэйсерс» – 121:103;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Маверикс» – 129:133;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 130:120;
«Сакраменто Кингз» – «Нью-Йорк Никс» – 104:133.
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