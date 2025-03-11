Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Иерусалим — Гран Канария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 11 марта

Результаты игрового дня НБА 11 марта
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 марта:

«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» – 102:105;
«Торонто Рэпторс» – «Вашингтон Уизардс» – 119:104;
«Бостон Селтикс» – «Юта Джаз» – 114:108;
«Бруклин Нетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:108;
«Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» – 132:123;
«Мемфис Гриззлиз» – «Финикс Санз» – 120:118;
«Хьюстон Рокетс» – «Орландо Мэджик» – 97:84;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» – 127:140;
«Чикаго Буллз» – «Индиана Пэйсерс» – 121:103;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Даллас Маверикс» – 129:133;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 130:120;
«Сакраменто Кингз» – «Нью-Йорк Никс» – 104:133.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
102 : 105
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Адебайо - 23, Хироу - 21, Уиггинс - 19, Робинсон - 14, Хайсмит - 7, Митчелл - 7, Жакез-мл. - 5, Розир - 4, Уэр - 2, Стивенс, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Андерсон, Лав
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 35, Уильямс - 24, Болл - 15, Джеффрис - 8, Нуркич - 6, Флинн - 5, Смит - 4, Мур - 3, Грин - 3, Диабате - 2, Карри, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 104
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Лоусон - 32, Куикли - 15, Барнс - 14, Барретт - 14, Робинсон - 13, Роден - 11, Шид - 8, Каслтон - 7, Баттл - 5, Темпл, Пёлтль, Буше
Вашингтон Уизардс: Пул - 16, Сарр - 16, Вукчевич - 15, Джордж - 13, Кисперт - 13, Шампани - 6, Мартин - 5, Каррингтон - 5, Гилл - 5, Кулибали - 4, Джонсон - 3, Тор - 3
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 108
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Хозер - 33, Браун - 26, Уайт - 18, Холидэй - 10, Притчард - 8, Кета - 8, Крэйг - 6, Корнет - 5, Тейтум, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Шейерман
Юта Джаз: Коллинс - 28, Сенсабо - 22, Секстон - 16, Кесслер - 11, Кольер - 8, Михайлюк - 8, Филиповски - 6, Уильямс - 5, Джузэнг - 4, Спрингер, Маркканен, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Клауни - 19, Джонсон - 18, Джонсон - 18, Мартин - 14, Клэкстон - 12, Расселл - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Уилсон - 4, Бикман - 3, Уотфорд, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 24, Дончич - 22, Кнехт - 19, Ривз - 17, Гудвин - 17, Вандербилт - 7, Джемисон - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
132 : 123
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Дэниэлс - 25, Рисашер - 22, Мэнн - 19, Ньянг - 18, Оконгву - 15, Гуйе - 14, Крейчи - 8, Уоллес - 7, Капела - 4, Янг, Мэтьюз, Барлоу
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 35, Каунсил - 19, Даутин - 17, Бона - 12, Батлер - 11, Уокер - 11, Ябуселе - 7, Эдвардс - 6, Риз - 5, Макси, Драммонд, Убре
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 118
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 29, Спенсер - 16, Хафф - 14, Джексон - 14, Пиппен Мл. - 13, Стивенс - 13, Бейн - 10, Багли III - 9, Уэллс - 2, Иди, Кавамура, Кончар
Финикс Санз: Дюрант - 35, Букер - 26, Джонс - 12, Ричардс - 10, Пламли - 10, О'Нил - 9, Аллен - 9, Бол - 7, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Вашингтон Мл., Мицич
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
97 : 84
Орландо Мэджик
Орландо
Хьюстон Рокетс: Смит II - 20, Брукс - 17, Грин - 15, Шенгюн - 14, Адамс - 11, Грин - 9, Исон - 6, Холидей - 5, Томпсон, Ландейл, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс
Орландо Мэджик: Банкеро - 25, Вагнер - 15, Энтони - 9, Айзек - 8, Картер - 8, Хьюстан - 5, Куин - 4, Битадзе - 4, Блэк - 3, Харрис - 3, Колдуэлл-Поуп, Джозеф, Ховард, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 140
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 26, Гилджес-Александер - 25, Хартенштайн - 20, Карузо - 13, Уильямс - 12, Уоллес - 12, Холмгрен - 8, Уиггинс - 8, Джо - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Уильямс
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 34, Портер - 17, Уэстбрук - 16, Уотсон - 16, Браун - 14, Пикетт - 8, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Александер, Чанчар
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
121 : 103
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Уайт - 29, Гидди - 29, Хаертер - 13, Вучевич - 11, Филлипс - 9, Бузелис - 8, Джонс - 8, Коллинс - 7, Картер - 5, Уильямс - 2, Смит, Хортон-Такер, Терри
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 15, Сиакам - 13, Шиппард - 12, Топпин - 10, Несмит - 9, Нембард - 8, Уокер - 6, Макконнелл - 6, Брэдли - 6, Матурин - 5, Джексон - 5, Фёрфи - 4, Брайант - 2, Деннис - 2, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 133
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 29, Джонсон - 28, Васселл - 24, Фокс - 14, Касл - 14, Пол - 6, Шампани - 5, Уэсли - 3, Бийомбо - 3, Мамукелашвили - 3, Маклафлин, Брэнэм
Даллас Маверикс: Динвидди - 28, Томпсон - 26, Маршалл - 23, Эдвардс - 22, Кристи - 12, Экзам - 10, Пауэлл - 9, Мартин - 3, Харди, Проспер, Гэффорд, Вашингтон
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 120
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II - 26, Карри - 24, Муди - 20, Хилд - 20, Батлер - 15, Пост - 11, Луни - 6, Сантос - 4, Грин - 4, Армстронг, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 34, Саймонс - 32, Клингэн - 15, Хендерсон - 12, Шарп - 9, Уокер - 9, Камара - 7, Рит - 2, Бэнтон, Макгауэнс, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй, Сиссоко
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 05:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 133
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Монк - 21, Лавин - 17, Джонс - 12, Дерозан - 11, Валанчюнас - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 9, Кроуфорд - 5, Картер - 3, Лайлз - 3, Джонс - 2, Фульц - 2, Макдермотт, Labissiere
Нью-Йорк Никс: Таунс - 26, Ануноби - 24, Макбрайд - 21, Харт - 18, Бриджес - 15, Шамет - 13, Пэйн - 6, Райт - 3, Боучэмп - 3, Ачиува - 2, Робинсон - 2, Колек, Такер, Уотсон
Материалы по теме
MVP-фавориты снова сошлись. Закрыты ли после этого матча все вопросы?
MVP-фавориты снова сошлись. Закрыты ли после этого матча все вопросы?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android