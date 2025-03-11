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Айзея Томас указал на несправедливость по отношению к Леброну Джеймсу

Айзея Томас указал на несправедливость по отношению к Леброну Джеймсу
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Двукратный чемпион НБА Айзея Томас высказал мнение, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достоин большего внимания со стороны прессы.

«Леброн делает исторические вещи, которые, на мой взгляд, получают недостаточное освещение в СМИ. Вроде как, да, здорово, что он набрал 50 000 очков. Важное событие. Он играет до 40 лет. О да, это важно. Но мы не отдаём должного нашим фанатам. Мы не даём им понять, что такого никогда ранее мы не видели. И, возможно, больше никогда не увидим, по крайней мере при нашей жизни», — сказал Томас в эфире SiriusXM NBA Radio.

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