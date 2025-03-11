Университеты Дёмина, Голдина и Лахина — в числе лучших команд NCAA

Издание Associated Press по окончании регулярного чемпионата обновило рейтинг топ-25 университетов, выступающих в NCAA. В число лучших студенческих команд оказались три, за которые выступают российские баскетболисты Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин.

Университет Клемсона (Clemson Tigers), где играет Лахин, занял в списке 10-е место, университет Бригама Янга (BYU) Дёмина – 17-е, а университет Мичигана (Michigan Wolverines), который представляет Голдин, – 22-е.

Ранее стало известно, что Дёмин по итогам регулярного чемпионата удостоен двух наград в NCAA.

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