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Никола Йокич высказался о гонке за MVP с Шеем Гилджес-Александером

Никола Йокич высказался о гонке за MVP с Шеем Гилджес-Александером
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о гонке за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Главными претендентами на награду в настоящий момент являются Йокич и Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер».

«Я скажу так – мне кажется, что я играю в лучший баскетбол в своей жизни, так что, если этого окажется достаточно, то так тому и быть. Если же нет, то Шей этого заслуживает. Он действительно невероятно хорош», — сказал сербский центровой во время беседы с журналисткой Кэти Виндж.

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