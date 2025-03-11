Никола Йокич высказался о гонке за MVP с Шеем Гилджес-Александером

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о гонке за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Главными претендентами на награду в настоящий момент являются Йокич и Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер».

«Я скажу так – мне кажется, что я играю в лучший баскетбол в своей жизни, так что, если этого окажется достаточно, то так тому и быть. Если же нет, то Шей этого заслуживает. Он действительно невероятно хорош», — сказал сербский центровой во время беседы с журналисткой Кэти Виндж.

Йокич пригрозил Уэстбруку и его рекорду по трипл-даблам: