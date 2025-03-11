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Кристапс Порзингис: столкнулся с вирусом, который не могут идентифицировать

Кристапс Порзингис: столкнулся с вирусом, который не могут идентифицировать
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Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис рассказал о заражении вирусом, природу которого врачи установить пока не смогли.

«Я столкнулся с вирусным заболеванием, природу которого мы пока не смогли полностью идентифицировать. Уже иду на поправку. Мне становится лучше, но ещё продолжаю работать над тем, чтобы вернуться в полную готовность, чтобы помогать команде. Спасибо за поддержку. Надеюсь на скорое возвращение», — написал Порзингис на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Порзингис к настоящему моменту принял участие в 32 матчах, где в среднем набирал 18,9 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 1,9 передачи.

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