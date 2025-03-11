Теодосич и Дончич вошли в третью пятёрку игроков, выбранных в топ-25 в истории Евролиги

Евролига объявила третью пятёрку баскетболистов, выбранных в сборную 25 лучших игроков в истории турнира. В списке оказался серб Милош Теодосич, выступавший за московский ЦСКА. Кроме того, в третью пятёрку попали Деян Бодирога, Георгиос Принтезис, выступающий сейчас в НБА словенец Лука Дончич, а также центровой «Реала» Уолтер Тавареш.

Фото: Turkish Airlines EuroLeague

Будучи игроком армейцев, Теодосич становился чемпионом Евролиги в 2016 году. Также Милош трижды попадал в первую символическую пятёрку Евролиги (2010, 2015, 2016).

В голосовании принимали участие главные тренеры Евролиги, выигравшие турнир, игроки, попадавшие в сборную десятилетий и MVP, а также представители СМИ и болельщики.

Теодосич, Хэкетт и Шенгелия подрались с болельщиками «Милана»: