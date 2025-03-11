Лука Дончич высказался о судьях после поражения «Лейкерс» в матче с «Бруклином»
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» коснулся темы судейства. Напомним, «Лейкерс» уступили со счётом 108:111.
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Клауни - 19, Джонсон - 18, Джонсон - 18, Мартин - 14, Клэкстон - 12, Расселл - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Уилсон - 4, Бикман - 3, Уотфорд, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 24, Дончич - 22, Кнехт - 19, Ривз - 17, Гудвин - 17, Вандербилт - 7, Джемисон - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
«Два штрафных броска в первой половине? Не буду лгать, во многом это было несправедливо. Но, знаете, я просто должен продолжать играть. Что значит несправедливо? Я не собираюсь ничего говорить, но все видели игру, так что знают, что произошло», – сказал Дончич на пресс-конференции.
В матче с «Бруклином» Дончич набрал 22 очка, а также сделал 12 подборов и отдал 12 результативных передач.
Дончич зашёл не в ту дверь при выходе на арену:
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