Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Иерусалим — Гран Канария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич высказался о судьях после поражения «Лейкерс» в матче с «Бруклином»

Лука Дончич высказался о судьях после поражения «Лейкерс» в матче с «Бруклином»
Комментарии

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» коснулся темы судейства. Напомним, «Лейкерс» уступили со счётом 108:111.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Клауни - 19, Джонсон - 18, Джонсон - 18, Мартин - 14, Клэкстон - 12, Расселл - 8, Шарп - 8, Уильямс - 7, Уилсон - 4, Бикман - 3, Уотфорд, Льюис
Лос-Анджелес Лейкерс: Винсент - 24, Дончич - 22, Кнехт - 19, Ривз - 17, Гудвин - 17, Вандербилт - 7, Джемисон - 2, Реддиш, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

«Два штрафных броска в первой половине? Не буду лгать, во многом это было несправедливо. Но, знаете, я просто должен продолжать играть. Что значит несправедливо? Я не собираюсь ничего говорить, но все видели игру, так что знают, что произошло», – сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с «Бруклином» Дончич набрал 22 очка, а также сделал 12 подборов и отдал 12 результативных передач.

Материалы по теме
Как дела у «Лейкерс» без Леброна Джеймса? Итог на табло всё сказал за них
Как дела у «Лейкерс» без Леброна Джеймса? Итог на табло всё сказал за них

Дончич зашёл не в ту дверь при выходе на арену:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android