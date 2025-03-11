Ник Кирьос поддержал «Бостон» после матча НБА с «Ютой»

Известный австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс». После матча регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», который закончился в пользу «Бостона», Кирьос на своей странице в социальных сетях разместил фото с результатом матча (114:108) и сопроводил его четырьмя смайлами в виде листков клевера – символа «Селтикс».

В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. В активе игроков «Селтикс» 47 побед и 18 поражений. Лидером конференции является «Кливленд Кавальерс» (54 победы – 10 поражений).

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