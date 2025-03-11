Ник Кирьос поддержал «Бостон» после матча НБА с «Ютой»
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Известный австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс». После матча регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», который закончился в пользу «Бостона», Кирьос на своей странице в социальных сетях разместил фото с результатом матча (114:108) и сопроводил его четырьмя смайлами в виде листков клевера – символа «Селтикс».
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 108
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Хозер - 33, Браун - 26, Уайт - 18, Холидэй - 10, Притчард - 8, Кета - 8, Крэйг - 6, Корнет - 5, Тейтум, Тиллман, Уолш, Хорфорд, Шейерман
Юта Джаз: Коллинс - 28, Сенсабо - 22, Секстон - 16, Кесслер - 11, Кольер - 8, Михайлюк - 8, Филиповски - 6, Уильямс - 5, Джузэнг - 4, Спрингер, Маркканен, Мартин
В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции. В активе игроков «Селтикс» 47 побед и 18 поражений. Лидером конференции является «Кливленд Кавальерс» (54 победы – 10 поражений).
Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:
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