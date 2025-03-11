Американская невеста Голдина рассказала, как познакомилась с Владом

Кэмрин Воглер, невеста российского баскетболиста Владислава Голдина, рассказала, как познакомилась со спортсменом.

«Впервые я встретила Влада в библиотеке. Я была на третьем курсе, а он – на втором. Мы учились во Флоридском атлантическом университете. Влад был очень открыт и честен со мной. Он упомянул, что на тот момент не видел свою семью на протяжении примерно 2,5-3 лет. И единственное, о чём я думала, – дать ему семью», — сказала Воглер на канале Big Ten Network в YouTube.

Ранее издание Associated Press обновило рейтинг топ-25 университетов, выступающих в NCAA.

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Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США: