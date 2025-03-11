Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Иерусалим — Гран Канария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американская невеста Голдина рассказала, как познакомилась с Владом

Американская невеста Голдина рассказала, как познакомилась с Владом
Комментарии

Кэмрин Воглер, невеста российского баскетболиста Владислава Голдина, рассказала, как познакомилась со спортсменом.

«Впервые я встретила Влада в библиотеке. Я была на третьем курсе, а он – на втором. Мы учились во Флоридском атлантическом университете. Влад был очень открыт и честен со мной. Он упомянул, что на тот момент не видел свою семью на протяжении примерно 2,5-3 лет. И единственное, о чём я думала, – дать ему семью», — сказала Воглер на канале Big Ten Network в YouTube.

Ранее издание Associated Press обновило рейтинг топ-25 университетов, выступающих в NCAA.

Материалы по теме
Университеты Дёмина, Голдина и Лахина — в числе лучших команд NCAA
Материалы по теме
Голдин может стать гражданином США? Рассказываем о будущей жене российского баскетболиста
Голдин может стать гражданином США? Рассказываем о будущей жене российского баскетболиста

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android