Влад Голдин поделился подробностями, как сделал предложение американке

Российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий в NCAA за университет Мичигана (Michigan Wolverines), вспомнил, как решился сделать предложение своей подруге Кэмрин Воглер. Это произошло в конце февраля после матча с Мичиганским государственным университетом. Предложение Влад сделал прямо на площадке.

«В тот вечер я понял, что у меня есть план. Я знал, когда должен сделать предложение, и понимал, что хочу его сделать. Всё было забавно. Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной. И вот она коснулась моей спины, и я приподнял её руку, потому что не хотел испортить сюрприз. Даже несмотря на то, что мы проиграли ту встречу, то, как она подбадривала меня, заставило меня понять, что отношения – это всё», — сказал Голдин на канале Big Ten Network в YouTube.

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США: