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Скаут НБА объяснил, почему никто не хочет играть против «Голден Стэйт» в плей-офф лиги

Скаут НБА объяснил, почему никто не хочет играть против «Голден Стэйт» в плей-офф лиги
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Анонимный скаут Национальный баскетбольной ассоциации (НБА) объяснил в беседе с авторитетным инсайдером ESPN Брайаном Уиндхорстом, почему ни один из клубов североамериканской лиги не хочет играть с калифорнийским «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф организации.

«Никто не захочет играть с ними в плей-офф… У Джимми Батлера свежие ноги и присутствует мотивация. В этом месяце Джимми будет настоящим засранцем в положительном смысле слова», — приводит слова скаута портал ESPN.

Напомним, с момента присоединения к «воинам» Батлер в среднем за матч набирает 17,8 очка, делает 5,3 подбора, а также отдаёт 5,3 результативной передачи.

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