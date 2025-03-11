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Единая лига поздравила «Чемпионат» с 20-летием

Единая лига поздравила «Чемпионат» с 20-летием
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Единая лига на своём официальном сайте опубликовала поздравление в честь дня рождения «Чемпионата». Сегодня, 11 марта 2025 года, нашему изданию исполнилось 20 лет!

«Сегодня спортивный портал «Чемпионат» отмечает 20-летний юбилей.

С момента запуска в 2005 году «Чемпионат» подтвердил статус надёжного источника актуальных новостей, быстрого и качественного контента о ярких спортивных событиях.

Поздравляем нашего информационного партнёра, желаем постоянного развития, покорения рубежей, роста аудитории и новых интересных форматов!» — сказано в поздравлении.

В честь праздника «Чемпионат» предлагает своим читателям вернуться в прошлое на 20 лет назад и посмотреть, как выглядела главная страница сайта в марте 2005 года.

Кроме того, мы предлагаем пройти вам несколько тестов, посвящённых праздничному дню, и ознакомиться с live-трансляцией событий того дня.

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