Стивен Эй Смит представил собственный топ-5 лучших активных дуэтов в НБА

Известный североамериканский ведущий и журналист Стивен Эй Смит представил в эфире программы First Take на телеканале ESPN список лучших действующих дуэтов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Топ-5 лучших активных дуэтов в НБА по версии Стивена Эй Смита.

1. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун в «Бостон Селтикс»;

2. Леброн Джеймс и Лука Дончич в «Лос-Анджелес Лейкерс»;

3. Никола Йокич и Джамал Маррей в «Денвер Наггетс»;

4. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард в «Милуоки Бакс»;

5. Стефен Карри и Джимми Батлер в «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее Стивен Эй Смит ответил, как травма Леброна скажется на перспективах «Лейкерс».