Стивен Эй Смит представил собственный топ-5 лучших активных дуэтов в НБА

Известный североамериканский ведущий и журналист Стивен Эй Смит представил в эфире программы First Take на телеканале ESPN список лучших действующих дуэтов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Топ-5 лучших активных дуэтов в НБА по версии Стивена Эй Смита.
1. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун в «Бостон Селтикс»;
2. Леброн Джеймс и Лука Дончич в «Лос-Анджелес Лейкерс»;
3. Никола Йокич и Джамал Маррей в «Денвер Наггетс»;
4. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард в «Милуоки Бакс»;
5. Стефен Карри и Джимми Батлер в «Голден Стэйт Уорриорз».
Ранее Стивен Эй Смит ответил, как травма Леброна скажется на перспективах «Лейкерс».