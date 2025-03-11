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Стивен Эй Смит представил собственный топ-5 лучших активных дуэтов в НБА

Стивен Эй Смит представил собственный топ-5 лучших активных дуэтов в НБА
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Известный североамериканский ведущий и журналист Стивен Эй Смит представил в эфире программы First Take на телеканале ESPN список лучших действующих дуэтов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Топ-5 лучших активных дуэтов в НБА по версии Стивена Эй Смита.

1. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун в «Бостон Селтикс»;
2. Леброн Джеймс и Лука Дончич в «Лос-Анджелес Лейкерс»;
3. Никола Йокич и Джамал Маррей в «Денвер Наггетс»;
4. Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард в «Милуоки Бакс»;
5. Стефен Карри и Джимми Батлер в «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее Стивен Эй Смит ответил, как травма Леброна скажется на перспективах «Лейкерс».

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