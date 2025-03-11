Мэлоун заявил, что Йокич должен выиграть звание MVP в 10 случаях из 10

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун поддержал кандидатуру игрока команды Николы Йокича в борьбе за MVP.

«Если бы вы не знали, что Никола уже выиграл три звания MVP, а я бы положил перед вами на бумаге описание игрока А и игрока Б. Парень, который в среднем делает трипл-дабл, который входит в тройку лучших по трём основным статистическим показателям, чего никто никогда не делал, выиграл бы звание в 10 случаях из 10. Если вы считаете иначе, то вы лжёте сами себе.

Если Шей выиграет MVP, я действительно буду аплодировать этому и радоваться за него. Я не выступаю против Гилджес-Александера. Но я продвигаю своего парня, потому что я знаю, что он значит для этой игры», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.