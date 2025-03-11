Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Голден Стэйт» сменил «Никс» в топ-5

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.
Топ лучших команд НБА на данный момент:
1. «Кливленд Кавальерс»
2. «Оклахома-Сити Тандер»
3. «Бостон Селтикс»
4. «Лос-Анджелес Лейкерс»
5. «Голден Стэйт Уорриорз»
6. «Денвер Наггетс»
7. «Нью-Йорк Никс»
8. «Миннесота Тимбервулвз»
9. «Индиана Пэйсерс»
10. «Мемфис Гриззлиз»
11. «Хьюстон Рокетс»
12. «Лос-Анджелес Клипперс»
13. «Милуоки Бакс»
14. «Детройт Пистонс»
15. «Сакраменто Кингз»
16. «Атланта Хоукс»
17. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
18. «Финикс Санз»
19. «Орландо Мэджик»
20. «Майами Хит»
21. «Сан-Антонио Спёрс»
22. «Даллас Маверикс»
23. «Чикаго Буллз»
24. «Торонто Рэпторс»
25. «Нью-Орлеан Пеликанс»
26. «Бруклин Нетс»
27. «Филадельфия Сиксерс»
28. «Вашингтон Уизардс»
29. «Шарлотт Хорнетс»
30. «Юта Джаз»