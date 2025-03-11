Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Голден Стэйт» сменил «Никс» в топ-5

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Кливленд Кавальерс»

2. «Оклахома-Сити Тандер»

3. «Бостон Селтикс»

4. «Лос-Анджелес Лейкерс»

5. «Голден Стэйт Уорриорз»

6. «Денвер Наггетс»

7. «Нью-Йорк Никс»

8. «Миннесота Тимбервулвз»

9. «Индиана Пэйсерс»

10. «Мемфис Гриззлиз»

11. «Хьюстон Рокетс»

12. «Лос-Анджелес Клипперс»

13. «Милуоки Бакс»

14. «Детройт Пистонс»

15. «Сакраменто Кингз»

16. «Атланта Хоукс»

17. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

18. «Финикс Санз»

19. «Орландо Мэджик»

20. «Майами Хит»

21. «Сан-Антонио Спёрс»

22. «Даллас Маверикс»

23. «Чикаго Буллз»

24. «Торонто Рэпторс»

25. «Нью-Орлеан Пеликанс»

26. «Бруклин Нетс»

27. «Филадельфия Сиксерс»

28. «Вашингтон Уизардс»

29. «Шарлотт Хорнетс»

30. «Юта Джаз»