«Парма» разгромила «Астану» в Единой лиге

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В Перми закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Астана» из одноимённого города. Встреча завершилась победой «Пармы» со счётом 106:73.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Александр Захаров и Гарретт Нэвелс, набравшие по 23 очка. 16 очков на свой счёт записал Ройс Хэмм, 15 очков – на счету Стэнли Уиттакера.

В составе «Астаны» 19 очков набрал Даниэль Утоми. 17 очков на счету Ти Джей Старкса.

«Парма» одержала вторую победу в трёх последних встречах. «Астана» проиграла восьмой матч подряд и 35-й – в сезоне.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).