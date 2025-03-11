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«Парма» разгромила «Астану» в Единой лиге

«Парма» разгромила «Астану» в Единой лиге
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В Перми закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Астана» из одноимённого города. Встреча завершилась победой «Пармы» со счётом 106:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
106 : 73
Астана
Астана
Парма: Нэвелс - 23, Захаров - 23, Хэмм - 16, Уиттакер - 15, Руженцев - 11, Свинин - 5, Шашков - 4, Егоров - 4, Тучков - 3, Чебуркин - 2, Ильницкий, Якушин
Астана: Утоми - 19, Старкс - 17, Походяев - 10, Смит - 10, Щербак - 5, Оразбеков - 5, Десятников - 3, Мурзагалиев - 2, Исаенко - 1, Абашидзе - 1, Майдекин

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Александр Захаров и Гарретт Нэвелс, набравшие по 23 очка. 16 очков на свой счёт записал Ройс Хэмм, 15 очков – на счету Стэнли Уиттакера.

В составе «Астаны» 19 очков набрал Даниэль Утоми. 17 очков на счету Ти Джей Старкса.

«Парма» одержала вторую победу в трёх последних встречах. «Астана» проиграла восьмой матч подряд и 35-й – в сезоне.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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