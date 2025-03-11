«Уралмаш» легко справился с «Пари НН» в Единой лиге

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась победой хозяев со счётом 84:58.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джеремайя Мартин, набравший 17 очков. 14 очков на счету Хэйдена Далтона.

В составе «Пари Нижний Новгород» 10 очков набрал Александр Чадов.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).