Джа Морант признался, что у него близкие отношения с Кайри Ирвингом

25-летний американский разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант признался в близких отношениях с лидером техасского «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом.

«Кайри — отличный парень и баскетболист. То, что он поддерживал нашу команду сегодня на матче с «Финикс Санз», говорит о том, насколько сильно он любит игру.

Были времена, когда я попадал в неприятности, и Кайри был одним из тех, кто связывался со мной и поддерживал меня. Он даже выходил в прямой эфир и публично отзывался обо мне в позитивном ключе», — приводит слова Моранта портал Basket News.

В прошлом сезоне Морант столкнулся с жёсткой реакцией со стороны общественности и НБА, когда несколько раз публично продемонстрировал огнестрельное оружие. За подобное поведение лига отстранила его на 25 игр без сохранения заработной платы.