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Бывший одноклубник Леброна объяснил, почему тот не может считаться величайшим в истории

Бывший одноклубник Леброна объяснил, почему тот не может считаться величайшим в истории
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марио Чалмерс объяснил, почему его бывший товарищ по команде «Майами Хит», а ныне лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может считаться величайшим игроком в истории организации.

«Когда ты говоришь с игроками — будь то с моими бывшими партнёрами по команде или ветеранами, которые играли ещё до меня, — ответ всегда один: Джордан вызывал страх. Его даже называли Чёрным Иисусом. Когда выходил на площадку играть против него, было совсем другое чувство. Это была аура, которая давила ещё до стартового свистка.

С Леброном всё иначе. Да, он невероятный атлет, у которого есть всё, чтобы доминировать на площадке. Но если говорить о том, с кем я бы хотел пойти умирать в решающий момент, мой выбор — Джордан. Это моё мнение, он для меня величайший», — приводит слова Чалмерса портал The Sports Rush.

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