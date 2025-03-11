Дабл-дабл Кантера помог «Автодору» обыграть МБА-МАИ в Единой лиге

В Москве закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой саратовчан со счётом 95:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамал Джонс, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов на счету Керема Кантера. Ещё 17 очков заработал Брайант Кроуфорд.

В составе МБА-МАИ 16 очков набрал Максим Личутин, ещё 14 очков – на счету Андрея Зубкова.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).