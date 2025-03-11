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Дабл-дабл Кантера помог «Автодору» обыграть МБА-МАИ в Единой лиге

Дабл-дабл Кантера помог «Автодору» обыграть МБА-МАИ в Единой лиге
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В Москве закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой саратовчан со счётом 95:85.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 95
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Личутин - 16, Зубков - 14, Барашков - 10, Воронов - 10, Белоусов - 10, Минченко - 9, Коновалов - 6, Сорокин - 6, Трушкин - 2, Певнев - 2, Касаткин, Савченко
Автодор: Джонс - 22, Кантер - 20, Кроуфорд - 17, Петенев - 11, Агада - 10, Беслач - 7, Мэннинг - 6, Пранаускис - 2, Наумов, Халдеев, Клименко, Сычков

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамал Джонс, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов на счету Керема Кантера. Ещё 17 очков заработал Брайант Кроуфорд.

В составе МБА-МАИ 16 очков набрал Максим Личутин, ещё 14 очков – на счету Андрея Зубкова.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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