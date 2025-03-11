Единая лига: результаты матчей 11 марта
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Во вторник, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.
Результаты Единой лиги 11 марта:
«Парма» – «Астана» — 106:73;
«Уралмаш» – «Пари Нижний Новгород» — 84:58;
МБА-МАИ – «Автодор» — 85:95.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
106 : 73
Астана
Астана
Парма: Нэвелс - 23, Захаров - 23, Хэмм - 16, Уиттакер - 15, Руженцев - 11, Свинин - 5, Шашков - 4, Егоров - 4, Тучков - 3, Чебуркин - 2, Ильницкий, Якушин
Астана: Утоми - 19, Старкс - 17, Походяев - 10, Смит - 10, Щербак - 5, Оразбеков - 5, Десятников - 3, Мурзагалиев - 2, Исаенко - 1, Абашидзе - 1, Майдекин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 58
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Мартин - 17, Далтон - 14, Белянков - 12, Даглас - 8, Попов - 7, Эллис - 6, Писклов - 6, Карданахишвили - 5, Ивлев - 4, Глазунов - 2, Новиков - 2, Пынько - 1
Пари Нижний Новгород: Чадов - 10, Хэмилтон - 8, Хоменко - 8, Джуришич - 8, Карпенков - 6, Ребец - 3, Захаров - 3, Хвостов - 3, Антипов - 3, Шилохвостов - 3, Зоткин - 3, Вольхин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 95
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Личутин - 16, Зубков - 14, Барашков - 10, Воронов - 10, Белоусов - 10, Минченко - 9, Коновалов - 6, Сорокин - 6, Трушкин - 2, Певнев - 2, Касаткин, Савченко
Автодор: Джонс - 22, Кантер - 20, Кроуфорд - 17, Петенев - 11, Агада - 10, Беслач - 7, Мэннинг - 6, Пранаускис - 2, Наумов, Халдеев, Клименко, Сычков
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).
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