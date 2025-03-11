Единая лига: результаты матчей 11 марта

Во вторник, 11 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.

Результаты Единой лиги 11 марта:

«Парма» – «Астана» — 106:73;

«Уралмаш» – «Пари Нижний Новгород» — 84:58;

МБА-МАИ – «Автодор» — 85:95.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).