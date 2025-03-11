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Матч «Бостон» — «Лейкерс» стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона за семь лет

Матч «Бостон» — «Лейкерс» стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона за семь лет
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Матч между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся 9 марта, стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последние семь лет. Об этом сообщает журналист портала Clutch Points Томер Азарли со ссылкой на официальный документ лиги.

Встреча, в свою очередь, завершилась со счётом 111:101 в пользу коллектива из Бостона.

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 31, Хорфорд - 14, Уайт - 10, Холидэй - 7, Корнет - 6, Притчард - 3, Порзингис, Крэйг, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 22, Ривз - 16, Кнехт - 9, Финни-Смит - 8, Гудвин - 6, Вандербилт - 4, Винсент - 2, Реддиш, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис

Прямой эфир смотрели в среднем 4,6 млн телезрителей, а на пике — 5,3 млн. Таким образом, данная встреча стала самой просматриваемой в регулярном сезоне, за исключением игр, которые прошли в Рождество.

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