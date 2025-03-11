Матч «Бостон» — «Лейкерс» стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона за семь лет

Матч между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся 9 марта, стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последние семь лет. Об этом сообщает журналист портала Clutch Points Томер Азарли со ссылкой на официальный документ лиги.

Встреча, в свою очередь, завершилась со счётом 111:101 в пользу коллектива из Бостона.

Прямой эфир смотрели в среднем 4,6 млн телезрителей, а на пике — 5,3 млн. Таким образом, данная встреча стала самой просматриваемой в регулярном сезоне, за исключением игр, которые прошли в Рождество.

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