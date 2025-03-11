Вергун доволен игрой «Уралмаша» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Пари Нижний Новгород» (84:58).

«Очень важная игра. Она получилась не очень красивой и зрелищной, но на кону было многое.

Мы держали в голове Кубок России – хотели разделить игровую нагрузку и в то же время лучше контролировать игру.

Ребята большие молодцы. У нас многое получалось, мы пропустили меньше 60 очков – это ключевая цифра сегодня. Похвалю всех без исключения», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).