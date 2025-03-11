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Вергун доволен игрой «Уралмаша» в матче с «Пари НН»

Вергун доволен игрой «Уралмаша» в матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Пари Нижний Новгород» (84:58).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 58
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уралмаш: Мартин - 17, Далтон - 14, Белянков - 12, Даглас - 8, Попов - 7, Эллис - 6, Писклов - 6, Карданахишвили - 5, Ивлев - 4, Глазунов - 2, Новиков - 2, Пынько - 1
Пари Нижний Новгород: Чадов - 10, Хэмилтон - 8, Хоменко - 8, Джуришич - 8, Карпенков - 6, Ребец - 3, Захаров - 3, Хвостов - 3, Антипов - 3, Шилохвостов - 3, Зоткин - 3, Вольхин

«Очень важная игра. Она получилась не очень красивой и зрелищной, но на кону было многое.

Мы держали в голове Кубок России – хотели разделить игровую нагрузку и в то же время лучше контролировать игру.

Ребята большие молодцы. У нас многое получалось, мы пропустили меньше 60 очков – это ключевая цифра сегодня. Похвалю всех без исключения», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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