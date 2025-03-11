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Аренас назвал условие, при котором Бронни Джеймс претендовал бы на звание «Новичок года»

Аренас назвал условие, при котором Бронни Джеймс претендовал бы на звание «Новичок года»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас назвал условие, при котором атакующий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс претендовал бы на звание «Новичок года» в НБА.

«Если бы Бронни играл 36 минут, то набирал бы в среднем 12 очков, делал четыре подбора и отдавал четыре передачи. Тогда он был бы в топ-5 претендентов на звание «Новичок года», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Бронни в составе «озёрников» принял участие в 18 матчах.

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