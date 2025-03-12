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Владелица «Лейкерс» Басс об обмене Дончича: не ожидала, что это окажет глобальное влияние

Владелица «Лейкерс» Басс об обмене Дончича: не ожидала, что это окажет глобальное влияние
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Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс высказалась насчёт обмена 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса на 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича.

«Не ожидала, что этот обмен будет иметь такое глобальное влияние. То есть я понимала, что это станет большой историей в НБА, но Лука действительно мировая суперзвезда», — приводит слова Басс портал NBC Sports.

2 февраля стало известно, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис.

В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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