Лидер НБА «Кливленд» продлил сумасшедшую победную серию, переиграв «Бруклин»

В ночь с 11 на 12 марта мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между лидирующим в Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 109:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд, набравший 30 очков, а также четыре подбора и восемь ассистов.

Эта победа стала для лидирующего также и в сводной таблице НБА «Кливленда» 15-й подряд в регулярном чемпионате. Последнее на текущий момент поражение «Кавальерс» состоялось 5 февраля, когда клуб из Огайо уступил на своей площадке действующему чемпиону лиги «Бостон Селтикс» (105:112).