Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кливленд Кавальерс — Бруклин Нетс, результат матча 12 марта 2025, счет 109:104, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Лидер НБА «Кливленд» продлил сумасшедшую победную серию, переиграв «Бруклин»
Комментарии

В ночь с 11 на 12 марта мск на паркете арены «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА между лидирующим в Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 109:104.

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, Аллен - 23, Мобли - 21, Страс - 10, Портер - 7, Меррилл - 6, Окоро - 6, Грин - 3, Уэйд - 3, Томпсон, Тайсон, Траверс
Бруклин Нетс: Томас - 27, Джонсон - 17, Уильямс - 14, Клауни - 12, Уилсон - 9, Клэкстон - 9, Шарп - 8, Мартин - 5, Уотфорд - 2, Джонсон - 1, Льюис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд, набравший 30 очков, а также четыре подбора и восемь ассистов.

Эта победа стала для лидирующего также и в сводной таблице НБА «Кливленда» 15-й подряд в регулярном чемпионате. Последнее на текущий момент поражение «Кавальерс» состоялось 5 февраля, когда клуб из Огайо уступил на своей площадке действующему чемпиону лиги «Бостон Селтикс» (105:112).

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Кливленд» выиграл 14-й матч НБА кряду, одолев «Милуоки». У Адетокунбо — 30 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android