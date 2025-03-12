В ночь с 11 на 12 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 марта

«Кливленд Кавальерс» – «Бруклин Нетс» — 109:104.

«Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» — 123:103.

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 115:114.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:120.

Лидер Восточной конференции и сводной таблицы НБА «Кливленд» продлил победную серию до 15 матчей.

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