Результаты игрового дня НБА 12 марта
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В ночь с 11 на 12 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 12 марта
- «Кливленд Кавальерс» – «Бруклин Нетс» — 109:104.
- «Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» — 123:103.
- «Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» — 115:114.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:120.
Лидер Восточной конференции и сводной таблицы НБА «Кливленд» продлил победную серию до 15 матчей.
НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, Аллен - 23, Мобли - 21, Страс - 10, Портер - 7, Меррилл - 6, Окоро - 6, Грин - 3, Уэйд - 3, Томпсон, Тайсон, Траверс
Бруклин Нетс: Томас - 27, Джонсон - 17, Уильямс - 14, Клауни - 12, Уилсон - 9, Клэкстон - 9, Шарп - 8, Мартин - 5, Уотфорд - 2, Джонсон - 1, Расселл, Льюис
НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
123 : 103
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Дюрен - 15, Бисли - 14, Харрис - 12, Хардуэй-младший - 11, Шрёдер - 11, Томпсон - 8, Фонтеккио - 8, Стюарт - 7, Уотерс III - 6, Холланд - 4, Рид, Сассер
Вашингтон Уизардс: Смарт - 16, Каррингтон - 15, Пул - 15, Холмс - 14, Джордж - 12, Кисперт - 10, Сарр - 8, Миддлтон - 8, Шампани - 5, Вукчевич, Джонс, Мартин, Гилл
НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Матурин - 17, Халибёртон - 14, Тёрнер - 13, Нембард - 12, Макконнелл - 12, Брайант - 10, Несмит - 9, Топпин - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард, Джексон
Милуоки Бакс: Лопес - 23, Адетокунбо - 19, Принс - 18, Лиллард - 15, Портер - 9, Трент-мл. - 9, Кузма - 9, Симс - 6, Грин - 6, Роллинз, Нэнс, Коннотон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 120
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 23, Уильямсон - 22, Мёрфи - 21, Маткович - 15, Альварадо - 14, Браун - 12, Хоукинс - 11, Мисси - 9, Брукс, Бамба, Ривз, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Харден - 25, Зубац - 19, Данн - 11, Джонс - 11, Коффи - 9, Богданович - 8, Батюм - 8, Миллер, Юбэнкс, Браун, Миллз
Видео: Баскетболисты «Кливленда» демонстрируют футбольные навыки
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