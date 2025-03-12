Единая лига: расписание матчей 12 марта

Сегодня, 12 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Единой лиги на 12 марта:

19:30 мск – ЦСКА – «Енисей»;

20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 марта 2025, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого 30 побед и пять поражений. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (29 побед и семь поражений).

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