Еврокубок: расписание матчей 1/4 финала 12 марта
Поделиться
Сегодня, 12 марта, запланированы два матча четвертьфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Еврокубок, 1/4 финала, расписание на 12 марта:
20:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Тюрк Телеком»;
22:30 мск – «Валенсия» – У-БТ.
Еврокубок . Quarter Finals. 1-й тур
12 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . 1/4 финала
12 марта 2025, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Согласно регламенту соревнований, четвертьфинальные матчи будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).
Российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий в NCAA за университет Мичигана (Michigan Wolverines), вспомнил, как решился сделать предложение своей подруге Кэмрин Воглер.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 марта 2025
-
10:48
-
10:19
-
10:00
-
09:20
-
08:30
-
08:30
-
07:53
-
00:10
-
00:04
- 11 марта 2025
-
23:14
-
22:44
-
22:30
-
22:08
-
22:04
-
21:48
-
20:49
-
19:49
-
19:18
-
19:11
-
18:03
-
18:00
-
17:33
-
17:30
-
16:58
-
16:09
-
15:52
-
15:05
-
14:41
-
14:02
-
13:00
-
12:42
-
12:10
-
11:19
-
10:39
-
10:30