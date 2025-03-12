Еврокубок: расписание матчей 1/4 финала 12 марта

Сегодня, 12 марта, запланированы два матча четвертьфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок, 1/4 финала, расписание на 12 марта:

20:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Тюрк Телеком»;

22:30 мск – «Валенсия» – У-БТ.

Согласно регламенту соревнований, четвертьфинальные матчи будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

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