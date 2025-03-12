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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Еврокубок: расписание матчей 1/4 финала 12 марта

Еврокубок: расписание матчей 1/4 финала 12 марта
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Сегодня, 12 марта, запланированы два матча четвертьфинальной серии баскетбольного Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица

Еврокубок, 1/4 финала, расписание на 12 марта:

20:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Тюрк Телеком»;
22:30 мск – «Валенсия» – У-БТ.

Еврокубок . Quarter Finals. 1-й тур
12 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . 1/4 финала
12 марта 2025, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно регламенту соревнований, четвертьфинальные матчи будут проходить по олимпийской системе (команда покинет турнир после первого же проигрыша).

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