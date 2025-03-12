Агент Леброна высказался о публичной перепалке игрока со Стивеном Эй Смитом из-за Бронни

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, дал комментарий по поводу недавнего инцидента между игроком и известным экспертом Стивеном Эй Смитом. Напомним, Леброн публично высказал недовольство Эй Смиту за критику своего сына Бронни Джеймса.

«Я был рад, что они смогли двигаться дальше. Но, конечно, это непросто. Сейчас есть так много медиаплатформ, и порой может показаться, что это немного больше, чем просто критика. Но нужно стараться поддерживать баланс. Я просто стараюсь сосредоточиться на бизнесе и не вдаваться в личные дела», — сказал Пол на канале The Pat McAfee Show в YouTube.

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