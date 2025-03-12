Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Леброна высказался о публичной перепалке игрока со Стивеном Эй Смитом из-за Бронни

Агент Леброна высказался о публичной перепалке игрока со Стивеном Эй Смитом из-за Бронни
Комментарии

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, дал комментарий по поводу недавнего инцидента между игроком и известным экспертом Стивеном Эй Смитом. Напомним, Леброн публично высказал недовольство Эй Смиту за критику своего сына Бронни Джеймса.

«Я был рад, что они смогли двигаться дальше. Но, конечно, это непросто. Сейчас есть так много медиаплатформ, и порой может показаться, что это немного больше, чем просто критика. Но нужно стараться поддерживать баланс. Я просто стараюсь сосредоточиться на бизнесе и не вдаваться в личные дела», — сказал Пол на канале The Pat McAfee Show в YouTube.

Материалы по теме
«Это уже слишком». Журналист зацепил Леброна — реакция Джеймса неожиданно жёсткая
«Это уже слишком». Журналист зацепил Леброна — реакция Джеймса неожиданно жёсткая

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android