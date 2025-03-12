Андрей Кириленко объяснил, почему «Финал четырёх» Кубка России пройдёт в Нижнем Новгороде

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу предстоящего «Финала четырёх» Кубка России. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 14 по 16 марта. За трофей поборются «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА-МАИ и подмосковные «Химки».

– Почему Кубок России решили провести не в Екатеринбурге или Москве, а в Нижнем Новгороде?

– Во-первых, в прошлом году Кубок был в Екатеринбурге, поэтому в этом году решили проводить в Нижнем. Тем более что «Нижний Новгород» – постоянный участник Кубков России и победитель позапрошлого года. Поэтому я считаю, что этот город как никто заслужил принять Кубок России, – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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