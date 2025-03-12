Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко объяснил, почему «Финал четырёх» Кубка России пройдёт в Нижнем Новгороде

Андрей Кириленко объяснил, почему «Финал четырёх» Кубка России пройдёт в Нижнем Новгороде
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу предстоящего «Финала четырёх» Кубка России. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 14 по 16 марта. За трофей поборются «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА-МАИ и подмосковные «Химки».

Кубок России. Календарь

– Почему Кубок России решили провести не в Екатеринбурге или Москве, а в Нижнем Новгороде?
– Во-первых, в прошлом году Кубок был в Екатеринбурге, поэтому в этом году решили проводить в Нижнем. Тем более что «Нижний Новгород» – постоянный участник Кубков России и победитель позапрошлого года. Поэтому я считаю, что этот город как никто заслужил принять Кубок России, – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Материалы по теме
«Финал четырёх» Кубка России — огонь! Всё, что нужно знать об этом турнире
«Финал четырёх» Кубка России — огонь! Всё, что нужно знать об этом турнире

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android