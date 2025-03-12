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Андрей Кириленко оценил расклад сил в «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу

Андрей Кириленко оценил расклад сил в «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделся ожиданиями от предстоящего «Финала четырёх» Кубка России. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 14 по 16 марта. За трофей поборются «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА-МАИ и подмосковные «Химки».

Кубок России. Календарь

«Мне бы хотелось хорошей и интересной борьбы. Два абсолютно разных полуфинала. Если в паре МБА-МАИ – «Уралмаш» обе команды ровные и могут друг друга обыграть в любой день, то во второй паре есть фаворит. Это «Нижний Новгород». И аутсайдер – «Химки». Но мне будет очень интересно посмотреть, потому что «Химки» – очень хороший кубковый боец и известен тем, что умеет обыгрывать вышестоящие по рангу команды. Поэтому будет интересно посмотреть за обеими играми. Жду накала страстей и хорошего интересного баскетбола», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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