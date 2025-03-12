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Стивен Эй Смит высказался после публичной перепалки с Леброном

Стивен Эй Смит высказался после публичной перепалки с Леброном
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о недавнем инциденте, который произошёл между ним и лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Напомним, Леброн публично высказал недовольство Эй Смиту за критику своего сына Бронни Джеймса.

«Я верю, что у Бронни есть потенциал. Я говорил не о твоём сыне. Я говорю о твоей заднице. Я говорю обо всех нас, журналистах. Неужели я должен был сидеть сложа руки. Все должны замолчать и капитулировать перед всем этим дерьмом», — сказал Эй Смит в подкасте Гилберта Аренаса.

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