Зайон Уильямсон высказался после второго трипл-дабла в карьере

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон поделился мнением о своей нынешней форме. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (127:120) Зайон оформил второй в карьере трипл-дабл, набрав 22 очка, сделав 10 подборов и отдав 12 результативных передач.

«Когда я похож на себя, никто не может меня остановить. Считаю ли я, что это лучшая игра в моей карьере? Не думаю, что отвечать на это вопрос должен я. Но что касается ощущений, то так и есть», — сказал Уильямсон на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Уильямсон к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 5,3 передачи.

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