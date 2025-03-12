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Зайон Уильямсон высказался после второго трипл-дабла в карьере

Зайон Уильямсон высказался после второго трипл-дабла в карьере
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Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон поделился мнением о своей нынешней форме. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (127:120) Зайон оформил второй в карьере трипл-дабл, набрав 22 очка, сделав 10 подборов и отдав 12 результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 120
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 23, Уильямсон - 22, Мёрфи - 21, Маткович - 15, Альварадо - 14, Браун - 12, Хоукинс - 11, Мисси - 9, Брукс, Бамба, Ривз, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Харден - 25, Зубац - 19, Данн - 11, Джонс - 11, Коффи - 9, Богданович - 8, Батюм - 8, Миллер, Юбэнкс, Браун, Миллз

«Когда я похож на себя, никто не может меня остановить. Считаю ли я, что это лучшая игра в моей карьере? Не думаю, что отвечать на это вопрос должен я. Но что касается ощущений, то так и есть», — сказал Уильямсон на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Уильямсон к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 5,3 передачи.

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