Владимир Гомельский оценил перспективы «Майами» в НБА на ближайшие два-три года

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на ближайшие два-три года.

«Майами» не будет бороться за титул в ближайшие два-три года. Звёздные форварды на обе позиции на дороге не валяются», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент «Майами» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе 329 побед и 35 поражений. Лидером конференции является «Кливленд Кавальерс», на счету которого 55 побед при 10 поражениях.

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