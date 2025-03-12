Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — У-БТ Клуж-Напока. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко ответил на вопрос о фаворите в «Финале четырёх» Кубка России

Андрей Кириленко ответил на вопрос о фаворите в «Финале четырёх» Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о фаворите в «Финале четырёх» Кубка России. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 14 по 16 марта. За победу в турнире поборются «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА-МАИ и подмосковные «Химки».

Кубок России. Календарь

«Даже не назову фаворита. Но, может, небольшие преференции есть у «Нижнего Новгорода» в силу того, что соревнования проходят в Нижнем. Но, как показывает практика, дома порой играть сложнее, потому что на тебе есть дополнительная ответственность перед своими болельщиками и как-то не хочется в грязь лицом упасть. Поэтому это может сыграть как хорошую роль, так и иногда перегореть может команда», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Материалы по теме
«Финал четырёх» Кубка России — огонь! Всё, что нужно знать об этом турнире
«Финал четырёх» Кубка России — огонь! Всё, что нужно знать об этом турнире

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android