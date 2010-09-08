Группа поддержки ЦСКА покажет свой танец в финале ЧМ в Турции
Группа поддержки ЦСКА выступит в решающей части чемпионата мира в Турции. В среду девушки покажут своё мастерство на матче Сербия — Испания.
«На турнире остались всего две группы поддержки – мы и Red Foxes, выступающие по контракту с ФИБА. Мы очень рады и горды, что добились поставленной цели – принять участие в финальной стадии чемпионата. Уверена, что сумеем поддержать высокий уровень программы, ведь ещё в Москве мы заготовили номера для команд-фаворитов – к примеру, Сербии, Испании, Литвы. Сейчас нам предстоит постановка совместного с Red Foxes танца, который будет показан в финальном матче», — цитирует руководителя танцевальной команды ЦСКА Анну Буркину официальный сайт команды.
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