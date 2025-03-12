Эксперт: не думаю, что в этом году мы увидим великого Луку Дончича

Известный эксперт НБА Колин Коухерд высказал мнение, что словенскому разыгрывающему «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончичу необходима пауза в межсезонье, чтобы набрать оптимальную форму.

«Мы должны быть честны относительно Луки Дончича: он не всегда был хорош в составе «Лейкерс». Когда я смотрю на Луку, то понимаю, что он не похож на Луку двухлетней давности. Не думаю, что мы увидим великого Луку в этом году. Ему нужно межсезонье, чтобы набрать форму», — сказал Коухерд в эфире TheHerd.

В нынешнем сезоне НБА Дончич, будучи игроком «Лейкерс», принял участие в 12 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Дончич зашёл не в ту дверь при выходе на арену: